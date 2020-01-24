Tüm gücüyle karşıladığı servis, top toplayıcı kızın yüzünde patladı. Korkutan olay, bir öpücükle tatlıya bağlandı.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda güne, ünlü tenisçi Rafael Nadal ile top toplayıcı küçük kız arasında yaşanan bu olay damga vurdu.

Rakibinin servisini karşılayan İspanyol raketin karşı sahaya gönderdiği top, küçük kızın yüzüne çarptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Nadal'ın topu karşıladığı anda verdiği tepki ilginçti.

Tecrübeli sporcu, talihsiz olayın ardından hemen küçük kızın yanına koştu ve durumunu sordu.

İyi olduğunu söyleyen top toplayıcı kız seyirciden alkış, Rafael Nadal'dansa bir öpücük aldı.

İspanyol sporcu, maç sonu röportajda da olayla ilgili konuştu.

[Fotoğraf: Reuters]

"Tenis sahasında yaşanabilecek en korkutucu olaylardan" diyen Nadal, küçük kızın cesur biri olduğunu ifade etti.

Rafael Nadal, öpücük ile ilgili kendisine sorulan soruya ise "Muhtemelen 15 yıl sonra çok da önemsemeyecektir" diyerek seyircileri güldürdü.