Ankara'da Green Park Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Avrupa Oturarak Voleybol Federasyonu Başkanı Branko Mihorko katıldı.

Arif Ümit Uztürk, törende yaptığı konuşmada, oturarak voleybol branşının Türkiye'de son 5 yılda büyük ivme kazandığını belirterek, "1-10 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacak şampiyonada ilk defa kadın milli takımımızla yer alacağız. Böylece oturarak kadın voleybolunu da başlatmış olacağız. Güzel bir organizasyon gerçekleştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların spora teşvik edilmesi için çağrıda bulunan başkan Uztürk, ''Federasyonumuz 22 spor dalında faaliyet yapıyor. Sporcu sayımızı artırmak için çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı federasyonumuz bünyesinde spor yapmaya davet ediyoruz.'' diye konuştu.

Branko Mihorko ise "Avrupa Şampiyonası'nın ilk kez Türkiye'de düzenlenecek olmasından dolayı mutluyuz. İş birliği içinde güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın ve erkeklerde 12'şer takım

Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası’na kadın ve erkeklerde 12'şer takım katılacak.

Erkeklerde Türkiye'nin yanı sıra Bosna Hersek, Almanya, Hırvatistan, Ukrayna, Hollanda, Letonya, Rusya ve Sırbistan yer alacak.

Kadınlarda ise Türkiye, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Slovenya, Hırvatistan, Finlandiya ve Macaristan mücadele edecek.

Kadın ve erkeklerde kalan 3'er takım, temmuz ayında eleme grubu maçları sonrasında belirlenecek.