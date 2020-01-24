Dünya Ralli Şampiyonası'nın açılış yarışı, Monte Carlo Rallisi'nde 4 günlük heyecan başladı.

88. kez düzenlenen rallinin ilk gününde Fransız Alplerinde 2 özel etap geçildi.

88 aracın katıldığı mücadelenin birinci etabını, bu ralliyi daha önce 7 kez kazanmış Fransız Sebastien Ogier en iyi zamanda tamamladı.

İkinci etapta ise en hızlı isim Belçikalı Thierry Neuville oldu. Neuville, en yakın rakibi Ogier'ye 25 buçuk saniye fark atınca, genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Son dünya şampiyonu Ott Tanak, ilk günü üçüncü sırada tamamladı. Monte Karlo Rallisi'nin ikinci gününde 6 özel etap geçilecek.

Üçüncü gün heyecanı ise saat 11.30'dan itibaren TRT SPOR2'den canlı yayınlanacak.