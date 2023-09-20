Avrupa'ya 15 yaşında transfer olan buz hokeyi oyuncusu gelecekten umutlu

Türkiye Ligi'nde kazandığı başarıların yanı sıra milli takıma kattığı oyuncularla da bilinen İstanbul Buz Korsanları Spor Kulübü, genç bir oyuncuyu Avrupa'ya ihraç etme mutluluğu ve gururunu yaşıyor.

Kulübün altyapısındaki minikler kategorisinde yetişen ve yıldız bir sporcu haline gelen Tan Nisan Göksal, Macaristan'ın Angels takımına transfer oldu. 15 yaşındaki Tan Nisan Göksal'ın bu transferi, yurt dışına transfer olan en genç Türk oyuncu olarak Türk buz hokeyi tarihine geçti.

5 yaşında paten, 6 yaşında buz hokeyi

Macaristan'daki yeni takımına gitmeden önce Zeytinburnu Buz Adası'ndaki son antrenmanından sonra açıklama yapan başarılı oyuncu, kendisi ve Türkiye'de buz hokeyinin geleceğiyle ilgili umutlu konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Buz hokeyci olma hikayesini, daha 5 yaşındayken patene başlama serüveniyle anlatan Tan Nisan, Yeşilköy sahilinde patenle gezerken, pistte paten antrenmanı yapan Buz Korsanları takımının oyuncularıyla tanışıp aralarına karıştığını ve buz hokeyi hayatının 6 yaşındayken böyle başladığını kaydetti.

"15 yaşındayım şu an. Bu zamana kadar Buz Korsanları'nda oynadım. Buz Korsanları'nda, bu noktaya gelmemde bana bayağı yardımcı oldular. Şimdi de yurt dışına çıkacağım. Orada Avusturya DEBL 1 Ligi'nde (Damen Eis Hockey Bundesliga) oynayacağım. Böyle tanıştım."

"Beni buza alıştıran ve sevmemi sağlayan kişi babam"

Normalde pateni çok sevdiğini ve soğuk alanlara ilgi duyduğunu belirtti. an Nisan, aile desteğinin önemine değindi.

"O yüzden böyle bir yeteneğim oluştu, gayet ciddi yani. 'Buz' denince çok heyecanlanıyorum, çok seviniyorum. Buza çıkmak istiyorum, buzda çok eğleniyorum ve arkadaşlarım olunca özellikle çok iyi hissediyorum. Özellikle bu konu hakkında babam beni çok destekledi. Ben bazen böyle, hani gitmek istemiyordum, arada oluyor tabii ki her gençte. Beni buza alıştıran ve sevmemi sağlayan kişi babam. Annem de aslında çok destek oldu. Yurt dışına gidip gelmemde destek olan da annem."

Macarlar tarafından keşfedilmesini, "Biz İstanbul Buz Korsanları'yla birlikte yurt dışına, Macaristan'a bir turnuvaya gittik. Orada bir takımla maç yaptıktan sonra o takımdan biri bize, babama geldiğinde, 'Sizin kızınızın kayışını çok beğeniyoruz.' dedi. Öyle tanıştık. Sonra onların takımında oynamaya başladım. Turnuvalarında oynadım, birçok antrenmanına katıldım." şeklinde anlatan Tan Nisan Göksal, diğer sporculardan ayrıldığı en büyük özelliğinin, kayışı olduğunu ve bu özelliğiyle potansiyelinin keşfedildiğini dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Spor ve eğitim hayatını sürdürme zorluğu

A Milli Takım'a girmeyi ve orada oynamayı hedeflediğini aktaran Tan Nisan, "Şu an 18 yaş altı milli takımındayım. Aynı zamanda yurt dışında bir burs kazanıp yurt dışında okumak da istiyorum." dedi.

Yurt dışına sürekli gidip gelecek olmasının yorgunluk açısından gözünü korkutup korkutmadığı sorulan genç milli oyuncu, "Bu ilk başta gözümü korkutuyordu. Sonra alıştım. Orada kalırsam, burada lisede okuyorum, eğitim hayatıma da biraz şey yapar, o yüzden gidip gelmeyi tercih ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Tan Nisan Göksal, sporu eğitim hayatıyla birlikte yürütebildiğine dikkat çekti.

"Ama zor, gerçekten zor. Çünkü antrenmanlar özellikle gece saatlerinde, akşam saatlerinde olduğu için uyku düzeni bozuluyor ve yurt dışına gitmekle çok devamsızlık oluyor ve geri kalıyorum. Ama benim okulum da çok yardımcı oluyor, beni bu konuda çok destekliyor."

Genç buz hokeyci, yurt dışına gidecek olmanın gururunu da yaşadığını vurguladı.

"Arkadaşlarım da çevrem de beni gerçekten çok destekliyor. Özellikle buz hokeyindeki arkadaşlarım bu haberi duyunca, 'Senin için çok mutluyuz.' dediler. Okuldaki arkadaşlarım buz hokeyi hakkında çok bilgi bilmiyor ama onlar da tebrik etti. 'Gururluyuz, başarılar diliyoruz.' dediler."

"Buz hokeyi, çok eğlenceli ve çok aksiyonlu bir spor"

Buz hokeyi sporunu, merak edenlere, özellikle de çocuklara önerip önermediği sorusuna "Soranlar oluyor. Evet gerçekten önemli bir spor. Çok eğlenceli ve çok aksiyonlu bir spor. Çok hızlı özellikle. Ne yapacağınızı o an düşünmeniz lazım. Öneririm yani." yanıtını veren Tan Nisan Göksal hedeflerini anlattı.

"Bu sene genç olimpiyatlarına (Gangwon 2024 Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları) seçildik. 18 yaş altı takımıyla İngiltere'de Meksika'yı yenmemizden dolayı. 18 yaş altında yendikten sonra 16 yaş altı olimpiyatlarına seçildik. Gerçekten bu bize sürpriz oldu, beklemiyorduk böyle bir şey. Ocakta olacak ve bayağı hazırlanıyoruz. Çok azimliyiz. Orada bir derece yapmak istiyoruz. İnşallah kendimi ve milli takımı yüksekte ve daha da ileride görmek isterim.

Özellikle bizim genç nesil yeni gelişiyor. O yüzden, özellikle A millimiz çok, yani gerçekten onları yüksekte görmek isterim. Benden sonra gelen oyuncular için de böyle... Hani onların da çok çalışmasını ve azimli olmasını isterim. Bizim daha çok çalışmamız lazım ki biz daha yükseğe çıkalım. Bu yolda destek verdikleri için devletimize, federasyona, okuluma, anneme, babama, özellikle koçlara ve arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."

Kızıyla birlikte yorulan bir babanın gururu

Tan Nisan Göksal'ın başarı hikayesinde büyük pay sahibi olan ve ilgisi, gidiş-gelişleri, bütün zamanını ayırmasıyla kızından daha çok yorulan baba Okan Göksal ise ülkede çok bilinmeyen bir spor olan buz hokeyinde kızının, Avrupa'ya transferi gerçekleşen en genç sporcu olmasının gururunu yaşıyor.

Türkiye'deki her çocuğun, gencin içinde bir cevher olduğuna inanan baba Göksal, "Özellikle aile ve çocuklar arasındaki ilişki çok önemli. Herkes kendi çocuğunun cevherini ortaya çıkarabilir ve çıkarmalıdır da. Yani biz tabii biraz daha sabırlı ve sebatlı davrandık. Zaman zaman gerilimler oldu gitme ve devamsızlık konusunda ama biz sabır gösterdik ve Tan da çocuk olmasına rağmen buna çok olgun cevap verdi ve bu noktaya getirebildik." diye konuştu.

"Oyun spordan önce gelir"

Okan Göksal, çocuklarının spora yatkınlıklarını keşfetme arayışında olan ailelere ne tür tavsiyeler vereceği üzerine değerlendirmede bulundu.

"Ben her çocuğun içinde bir cevher ve yetenek olduğuna inanıyorum. Ailelere, eğer kendileri yapamıyorlarsa, bir uzman vasıtasıyla muhakkak çocuklarının hangi spora yetenekli olduğunu araştırmalarını ve öğrenmelerini tavsiye ederim. Biliyorsunuz 2016'dan beri devletimizin uyguladığı bir tarama testi var. Bu, son derece bilimsel bir altyapıyla yapılıyor şu anda. Yani her çocuk spor yapmalı ve spora yönelmeli. Enerjisini de güzel ortamda, oyun ortamında ortaya koymalı. Çünkü oyun aynı zamanda, aynı kökenden gelir. Çok önemli bir sosyal aktivitedir, spordan bile öncedir hatta. O yüzden ben bütün velilere çocuklarına spor yaptırmalarını öneriyorum."

Tan Nisan Göksal'ın Avrupa macerası hızlı başladı

Son antrenmanının ardından babasıyla birlikte Macaristan'ın yolunu tutan Tan Nisan Göksal, yeni takımı Angels ile Avusturya DEBL 1 Ligi'nde iki maça çıktı.

Bu maçlardan birinden galibiyet alan, birinde de yenilen Angels'te yeni transfer Tan Nisan Göksal, defansta iyi performanslar sergileyerek beğeni kazandı.

Maçlardan sonra Türkiye'ye dönen başarılı buz hokeyci, bir sonraki hafta maçları için ailesiyle tekrar Macaristan'a gidecek ve bu sezonu yoğun yolculuklarla geçirecek.