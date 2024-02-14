Hafif Sağanak Yağışlı 7.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 14.02.2024 22:11

Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Selçuk Can madalyasını Türkiye'ye armağan etti

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Selçuk Can, çalışmalarının karşılığını aldığını söyledi.

Avrupa Şampiyonu milli güreşçi Selçuk Can madalyasını Türkiye'ye armağan etti
[Fotograf: İHA]

Müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk, şampiyonluk kazanmanın kolay olmadığını belirterek, "İnanılmaz derecede çok çalıştım. O kadar fazla çalıştım ki sağlık problemleri çektiğim dönemler oldu. Şampiyonluk öyle kolay olunan bir şey değilmiş, onu görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalya Türkiye'ye armağan olsun." diye konuştu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için de hayalleri olduğunu söyleyen Selçuk Can, "Bu madalya büyükler kategorisindeki beşinci madalyam oldu. Daha önce 2 Avrupa ve 2 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya almıştım. Hep de yarı finalde Azeri rakibime ufak farkla kaybediyordum. Bu kez onu yendim. Önümüzde olimpiyatlar var, çalışmalarımız devam edecek. Olimpiyat madalyası alıp şampiyon olmak her sporcunun hayalidir. Benim de hayalim var, inancım tam." ifadelerini kullandı.

"Yüreğiyle güreşti, onunla gurur duyuyorum."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Selçuk Can'la gurur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Selçuk Can bizim ikinci yüz yılımızın ilk Avrupa şampiyonu. Onunla gurur duyuyoruz, iyi ki var, sağ olsun. Bütün sporcularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu bir takım çalışması. Başarı, vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Selçuk vazgeçmedi. 4 şampiyonada üst üste madalya alıp üçüncü olup beşincisinde altın almayı başardı. Bütün hocalarını kutluyorum. Kendisine de teşekkür ediyorum. Yüreğiyle güreşti, onunla gurur duyuyorum. Tarihe bakın, bir Avrupa Şampiyonası'nda grekoromende 10 sıkletin 5'inde altın madalyaya güreştiğimiz yoktur. Bu bizim için çok anlamlı. Olimpiyat öncesi bu şampiyona bizim için amaç değil araç. Çocuklar olimpiyatlara hazırlanıyorlar. Öncesinde kendimizi görelim diye konuştuk. 158 gün sonra olimpiyat oyunları başlamış olacak. Şampiyonlar orada madalya için güreşecekler."

ETİKETLER
Güreş Avrupa Güreş Şampiyonası Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Milli halterci Kaan Kahriman'dan altın madalya
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:08
ABD'li 25 senatörden Biden'a "Gazze'de esir-ateşkes anlaşması" için çağrı
23:05
Rusya: İsrail'in Refah kentine saldırı düzenleme planından endişeliyiz
23:08
Emine Erdoğan, Mısır Kızılayı'nı ziyaret etti
23:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmam Şafi Türbesi'ni ziyaret etti
22:42
İsrail güçleri Nasır Hastanesine ateş açarak bir doktoru yaraladı
22:39
Japonya'daki Sakurajima Yanardağı patladı
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'da
Gazzeli hasta ve refakatçilerini taşıyan askeri uçak Ankara'da
FOTO FOKUS
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
Antalya'da yıldırım düşme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ