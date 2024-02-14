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Spor
AA 14.02.2024 21:57

Milli halterci Kaan Kahriman'dan altın madalya

Milli haltercilerden Kaan Kahriman, Avrupa Şampiyonası'nda 67 kiloda, koparmada altın madalya kazandı.

Milli halterci Kaan Kahriman'dan altın madalya
[Fotograf: AA]

Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın üçüncü günü akşam seansında milli sporculardan 67 kiloda Kaan Kahriman ve Ferdi Hardal, madalya için podyuma çıktı.

Kaan Kahriman koparmada 142 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Aynı kiloda yarışan Ferdi Hardal ise koparmada 135 kiloluk kaldırışıyla 7. sırada yer aldı.

Koparmada İtalya'dan Sergio Massidda, 141 kilo ile ikinci olurken, Ermenistan'dan Gor Sahakyan da 140 kilo ile üçüncü oldu.

Milli sporcular böylece şampiyonada şu ana kadar 5 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile toplam 10 madalya kazandı.

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