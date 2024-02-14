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Spor
AA 14.02.2024 21:34

Alperen Berber Avrupa Şampiyonu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber, grekoromen stil 82 kiloda altın madalya elde etti.

Alperen Berber Avrupa Şampiyonu
[Fotograf: AA]

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Alperen Berber, grekoromen stil 82 kilonun finalinde yarışmaya bireysel olarak katılan Islam Ismailovich Aliev'le karşılaştı.

Rakibini 4-3 mağlup eden 19 yaşındaki Alperen Berber, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.

 


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