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Spor
AA 14.02.2024 20:51

Selçuk Can Avrupa Şampiyonu

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.

Selçuk Can Avrupa Şampiyonu
[Fotograf: DHA]

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

Ayrıca grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

 


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