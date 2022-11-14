İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere ara verilecek.

Premier Lig

Brentford, Manchester City'yi duraklama dakikalarında attığı golle 2-1 mağlup etti. Son 2 yılın şampiyon Manchester City, bu sezon sahasındaki ilk yenilgisini yaşadı.

Lider Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'ı 2-0 yenerek son 8 maçta 7. galibiyetini aldı. Arsenal böylece en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana çıkardı.

Newcastle United, seyircisi önünde oynadığı Chelsea maçını 1-0 kazanarak peş peşe 5. galibiyetini elde etti. Tottenham, Leeds United'ı 4-3, Manchester United, Fulham'ı 2-1, Liverpool da Southampton'ı 3-1 yendi.

Premier Lig'in 16. haftası sonunda birer maçı eksik ekiplerden Arsenal 37, Manchester City ise 32 puanla ilk iki sırada yer aldı. Bu takımları 30 puanlı Newcastle United ve 29 puanlı Tottenham izledi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle 7. hafta karşılaşmaları ertelenmişti.

La Liga

Geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Barcelona, 60 dakika 10 kişi oynadığı Osasuna deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Ağırladığı Cadiz'i 2-1 yenen geçen yılın şampiyonu Real Madrid, ligde iki hafta sonra kazandı.

Real Sociedad da konuk olduğu Sevilla'yı 2-1 mağlup etti. La Liga'nın 14. haftası sonunda 37 puanı bulunan Villarreal'i, Real Madrid 2, Real Sociedad ise 11 puan geriden takip etti.

Serie A

Serie A takımları, hem hafta içi hem de hafta sonu maç oynadı. Ligin zirvesindeki Napoli, seyircisi önünde oynadığı karşılaşmalarda Empoli'yi 2-0, Udinese'yi de 3-2 yenerek ligde üst üste 11. galibiyetini aldı.

Konuk olduğu Cremonese ile 0-0 berabere kalan son şampiyon Milan, evinde oynadığı Fiorentina maçını 2-1 kazandı. Deplasmanda Verona'yı 1-0 mağlup eden Juventus, ağırladığı Lazio'yu da 3-0 yenerek üst üste 6. galibiyetine ulaştı.

Inter ise sahasında Bologna'yı 6-1, deplasmanda ise Atalanta'yı 3-2 mağlup etti. Napoli, Milan ve Lazio'nun puan kayıpları sonrası en yakın takipçisiyle arasındaki farkı 8 puana yükseltti.

Serie A'nın 15. haftasını 41 puanla geçen Napoli'yi, 33 puana sahip Milan, 31 puanı bulunan Juventus, 30 puanlı Lazio ve Inter izledi.

Bundesliga

Bundesliga ekipleri de hem hafta içi hem hafta sonu sahaya çıktı. Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i 6-1, deplasmanda ise Schalke 04'ü 2-0 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Sahasında Freiburg'u 3-1 mağlup eden ve Werder Bremen deplasmanından 2-1 galip dönen Leipzig ise arka arkaya 4. karşılaşmasını kazandı. Freiburg ise hafta sonu konuk ettiği Union Berlin'i 3-1 yendi.

Bu sonuçlarla Bayern Münih, en yakın rakibiyle arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Bundesliga'nın 15. haftasının ardından 34 puana sahip Bayern Münih'i, 30 puanlı Freiburg ve 28 puanlı Leipzig takip etti.

Ligue 1

Geçen sezonun şampiyonu PSG ve Lens, ligin 15. haftasında galibiyet serilerini 5 karşılaşmaya yükseltti. PSG, sahasında Auxerre'i 5-0, Lens de evinde Clermont'u 2-1 mağlup etti.

Rennes ise seyircisi önünde oynadığı Toulouse mücadelesini 2-1 kazandı. PSG, 41 puanla liderliğini sürdürdü. Lens 36 ve Rennes 31 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.