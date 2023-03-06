İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Barcelona, İtalya'da Napoli, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Arsenal, hafta içi oynadığı erteleme karşılaşmasında Everton'ı 4-0 mağlup etti.

Arsenal, seyircisi önünde çıktığı diğer maçta da 2-0 geriye düşmesine karşın Bournemouth'u 3-2 yenmeyi başardı. Londra ekibi böylece takipçileriyle arasındaki farkı 5 puana yükseltti.

Son 2 yılın şampiyonu Manchester City, evinde oynadığı Newcastle United karşılaşmasını 2-0 kazandı.

Haftanın merakla beklenen maçında Liverpool, ağırladığı Manchester United'ı 7-0 yenerek rakibine Premier Lig tarihindeki en ağır yenilgisini yaşattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham ise Wolverhampton deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı.

Premier Lig'in 26. haftası sonunda 63 puanla liderliğini sürdüren Arsenal'ı, 58 puanla Manchester City, 49 puanla Manchester United (bir maçı eksik) ve 45 puanla Tottenham izledi.

La Liga

Puan tablosunun tepesindeki Barcelona, 59. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Valencia karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Geçen yılın şampiyonu Real Madrid, konuk olduğu Real Betis ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla Barcelona ile 2. sırada Real Madrid arasındaki fark 9 puana çıktı.

Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Sevilla'yı sahasında 6-1 yendi.

La Liga'nın 24. haftasının ardından 62 puanı bulunan Barcelona'yı, Real Madrid 9, Atletico Madrid 17, Real Sociedad ise 18 puan geriden takip etti.

Serie A

Zirve yarışını açık ara önde götüren Napoli, seyircisi önünde oynadığı Lazio karşılaşmasını 1-0 kaybederek ligdeki 2. mağlubiyetini yaşadı. Lazio böylece Napoli'nin 8 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Inter sahasında Lecce'yi 2-0, Roma da evinde Juventus'u 1-0 yendi. Son şampiyon Milan ise Fiorentina deplasmanından 2-1 mağlup ayrıldı.

Serie A'nın 25. haftasını 65 puanla geçen Napoli'yi, 50 puana sahip Inter, 48 puanı bulunan Lazio, 47 puanlı Roma ve Milan izledi.

Bundesliga

Haftaya averajla lider başlayan son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk olduğu Stuttgart'ı 2-1 yendi.

Zirve yarışındaki Borussia Dortmund da sahasında Leipzig'i 2-1 mağlup etti. Sezonun flaş ekibi Union Berlin ise ağırladığı Köln ile golsüz berabere kaldı.

Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih'i, aynı puana sahip Borussia Dortmund ve 44 puanlı Union Berlin takip etti.

Ligue 1

Zirvedeki PSG'nin yanı sıra en yakın takipçisi Olimpik Marsilya da ligin 26. haftasında sahadan 3 puanla ayrıldı.

Geçen sezonun şampiyonu PSG, evinde Nantes'ı 4-2 yendi. PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Olimpik Marsilya da deplasmanda oynadığı Rennes maçını 1-0 kazandı. Monaco, deplasmanda Troyes ile 2-2, Lens ise sahasında Lille ile 1-1 berabere kaldı.

PSG 63 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 55, Monaco ve Lens 51 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.