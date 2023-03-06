Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Sport Lisboa Benfica Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Juan Martinez Munuera VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

UEFA'dan Dilan Deniz Gökcek İşcan'a görev

UEFA Gözlemcisi Dilan Deniz Gökcek İşcan, UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası müsabakalarında görev alacak.

"UEFA gözlemcimiz Dilan Deniz Gökcek İşcan, 8-14 Mart tarihlerinde Hollanda'da oynanacak UEFA 17 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası A Ligi 7. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak."