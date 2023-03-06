Beşiktaş'ta, ara transfer döneminde kadroda değişim yaşandı. 5 ismi renklerine bağlayan siyah beyazlılar, 5 futbolcu ile de yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ta ilk ayrılık beklenmeyen bir isimle gerçekleşti. Wout Weghorst, Dünya kupasında gösterdiği performansla Manchester United’ın yolunu tuttu.

Siyah beyazlılar, Hollandalı oyuncudan kasasına 2 milyon 800 bin euro koydu. Yönetim, Weghorst'un boşluğunu Aboubakar ile doldurdu.

Sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen Josef de Souza takımdan ayrıldı. Brezilyalı oyuncunun yerine Arabam.com Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic kadroya dahil edildi.

Bu sezon forma şansı bulamayan Emrecan Uzunhan Fraport TAV Antalyaspor'a, Francisco Montero Hamburg'a, genç futbolcu Oğuzhan Akgün de Sakaryaspor’a kiralandı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilmesinin ardından Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiralayan siyah beyazlılar, savunmaya da Sampdoria'dan Omar Colley’i transfer etti.

Son olarak Yukatel Kayserispor’dan Onur Bulut'u alarak sağ bekte Rosier’e de alternatif oluşturan Beşiktaş, transferi noktaladı.