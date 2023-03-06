Galatasaray, ara transfer dönemini üç takviyeyle tamamladı.

Sarı kırmızılılar, ilk olarak Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Galatasaray, milli futbolcunun bonservisini almak isterse 2 milyon 800 bin euro ödeyecek.

Sarı kırmızılı ekibin ikinci transferi ise Roma forması giyen Nicolo Zaniolo oldu. Yönetim, 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlayarak transfer döneminin en sansasyonel hamlesini gerçekleştirdi.

İtalyan futbolcu için 15 milyon euro verecek Galatasaray, bu miktarı 5 yıl taksitle ödeyecek. Zaniolo'nun sözleşmesinde, 35 milyon euroluk serbest kalma bedeli de bulunuyor.

Sarı kırmızılı ekip, Atakaş Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katarak transferi kapattı. Satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanan Kanadalı futbolcu, yerli statüsünde forma giyecek.

3 futbolcuya veda edildi

Galatasaray, ara transfer döneminde 3 futbolcuyla da vedalaştı. Kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic, kulübü Benfica'nın isteğiyle Celta Vigo'nun yolunu tuttu.

Sarı kırmızılılarda kadroda düşünülmeyen Patrick van Aanholt ise PSV Eindhoven ile kiralık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu Metehan Baltacı ise tecrübe kazanması adına Manisa Futbol Kulübü'ne kiralandı.