Fenerbahçe, ara transfer döneminde eksik gördüğü bölgelere takviye yaptı. Sarı lacivertliler, savunmasının ortasını ve sol tarafını güçlendirdi.

Fenerbahçe, bu süreçte 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler; Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, ilk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki futbolcunun bonservisi, 3 milyon 700 bin euro karşılığında Güney ekibinden alındı.

Milli oyuncu ile 3+1 yıl olmak üzere 4,5 yıl sözleşme imzalandı. Samet Akaydın, sarı lacivertli formayı giydiği 6 maçın tamamında 90 dakika sahada kaldı.

Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Parma'nın sol beki Jayden Oosterwolde Fenerbahçe'nin radarına girdi. Teknik direktör Jesus'un, genç oyuncunun alınmasını isteyince yönetim harekete geçti.

İlk iki teklifi reddedilen sarı lacivertliler, İtalyan ekibinin kapısını 3. kez çaldı ve mutlu sona ulaştı.

Jayden Oosterwolde'nin bonservisi konusunda Parma ile 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya varıldı. 21 yaşındaki futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bu transferin hemen ardından Fenerbahçe, Barcelona'da forma giyen genç futbolcu Emre Demir'i renklerine bağladı.

Katalan ekibiyle olan sözleşmesini fesheden 19 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Sarı lacivertliler, Emre Demir'i sezon sonuna kadar Yılport Samsunspor'a kiraladı.