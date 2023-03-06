Uluslararası Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, Hatay'da yaptığı ziyaretlerin ardından Adana'da, Yüreğir Cimnastik Salonu'nda kalan aralarında antrenörlerin ve sporcuların da bulunduğu depremzedelerle buluştu.

Watanabe, Japonya'da yaşanan depremlerin ardından spor camiasının birçok depremzedeyi desteklediğini anımsattı. Watanabe, depremlerin gündelik yaşamı etkilediğini aktardı.

"Depremden sonra burada yaşamak ağırlaşıyor, insanlar daha fazla stres oluyor. Peki nasıl destek olabiliriz? Bu spordur, özellikle cimnastiktir, cimnastik öğretebilirler. Her sabah birlikte cimnastik yapabilirler. Sağlığınız için önemli, çünkü burada yaşamanın çok zor olduğunu anlıyorum. Strese yardımcı olabilecek şey spordur. Bu sebeple, Türk cimnastik başkanı ve antrenörleri ile insanların ve toplumun sağlığı için neler yapabileceğimiz konusunda birlikte çalışmak için buraya geldim."

Watanabe, deprem felaketlerinin ardından yaşananların hafızalara kazınması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye'deki ve dünyadaki insanlar bunu unutmamalı. Bir ay sonra herkes unutur, iyi ay sonra daha da fazla unutur. Yaşamanın çok zor olduğunu hatırlamak ve unutmamak gerekiyor. Hatırlamaya ve desteklemeye devam etmeliyiz."

Watanabe, Türk spor camiasına destek olacaklarını belirtti.

Suat Çelen: Bu acıları atlatmak spor ile olur

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, depremin ilk günü Watanabe'nin kendisine telefon ederek duygularını paylaştığını söyledi.

Çelen, Watanabe'nin ilk görüşmelerinde "Sadece acılarınızı paylaşmıyorum, yerine gelip görmek istiyorum." dediğini aktardı.

"Geçen hafta Uluslararası Cimnastik Federasyonunun yönetim kurulu toplantısı oldu ve orada hem Suriye'ye hem Türkiye'ye maddi ve cimnastik malzemesi yardımı yapılmasıyla ilgili yönetim kurulu, karar aldı. Bu sene yapılacak şampiyonalarda bütün kafilelerin, hakeminden antrenörüne kadar herkesin siyah kurdele, Türk ve Suriye bayrakları ile yer almasıyla ilgili bir genelge yayınlandı. Dolayısıyla bu acıları paylaşmak böyle bir şey. Bu acıları atlatmak spor ile olur. Özellikle cimnastikle çocukların hareket ederek bu psikolojiyi üzerinden atmaları çok önemli."

Deprem bölgesini dolaştıklarını belirten Çelen, Watanabe'ye destekleri için teşekkür etti.

Watanabe'ye ziyarette, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ve Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökhan Üney de eşlik etti.