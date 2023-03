Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, meteoroloji yetkililerinin deprem bölgeleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaptığı hatırlatıldı.

Çadır güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine dair bir dizi maddenin sıralandığı açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

Fırtına durumunda:

- Fırtına öncesinde çadır eteklerinizi dışa büküp, bu eteklerin üstüne, taş, odun, kum ne bulursanız boylu boyunca doldurunuz ki ağırlık yapsın.

- Çadırın dışında ne kadar gergi ipi varsa mutlaka hepsini çaktığınız kazıklara takıp germelisiniz.

- Eğer kazık ve ip bulabiliyorsanız tünel tip çadırların üstünden bir ip atıp iki yana çakacağınız kazıklara bu ipi bağlayarak yere sabitlemelisiniz. Bunu en az iki yerinden yapmalısınız.

- Tünel tip çadırların içinde, altta yere paralel giden boruya bağlamak için delikler varsa tentenizi bu deliklerden geçireceğiniz ip ile alt boruya bağlamalısınız.

- Fırtına esnasında hava ne kadar soğuk olursa olsun, asla odun ve elektrik sobası yakmamalısınız.

- AFAD çadırları tüm gergileri gerilmiş ve eteklerine de ağırlıklar konulmuş ise güçlü fırtınalara karşı dayanıklıdır. Ama tünel tip ve çoğu alelacele yapılmış çadırlar risklidir. Bu yüzden çadır içindeki kıymetli malzemelerinizi çantalarınıza doldurup, bir tehlike anında çadırınızı terk edecek gibi hazırlıklı olmalısınız.

- Ciddi bir fırtınada çadırınız uçarsa sığınacak yeri önceden ayarlamalı ve ailenizle bunu planlamalısınız.

- Kopan elektrik tellerine, devrilebilecek direklere, uçacak enkaz parçalarına karşı çok dikkat etmelisiniz.

- Çadır ipleriniz, güvenliğiniz, komşularınızın çadırları ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla komşu çadırlardan başlamak üzere tüm çadırlarda size tarif ettiğimiz uygulamaları beraberce yapmalısınız.

Yağmur durumunda:

- Normal şartlarda erozyona sebep olacağından önerilmez ancak afet dolayısıyla, çadır eteklerinizin hemen dışına kazacağınız kanallar ile çadırınıza gelebilecek suyu uzaklaştırmalısınız. Kanaldan çıkan toprağı çadır eteklerinizin üstüne atmalısınız.

- Bazı çadırların ipleri naylon bazıları bitkisel liflerdendir. Çadır ipleriniz kırnap ip gibi ise yağmur başladığında her ipinizi biraz gevşetmelisiniz. Yoksa ıslanan ipler kısalır, çadırınızın kazığını söker, kopar ya da çadırınızı yırtabilir.

- Biriken suların çadırlara dolmaması, göllenen yerlere kanallar açıp suları uzaklaştırmak için yağmur öncesinden kazma ve kürekler hazırlayıp ulaşabileceğiniz yerlere koymalısınız.

- Çadır içini her zaman su basabileceğini düşünerek kıymetli malzemelerinizi toplayıp, her an çadırı terk edebilecek gibi hazırlıklı olmalısınız.

- Tabii çadırı terk edebileceğinizi önceden düşünerek sığınabileceğiniz başka bir yeri belirleyip çadır ahalisiyle paylaşmalısınız.

- Çadır kanallarınız, güvenliğiniz, komşularınızın çadırları ile doğru orantılıdır. Dolayısıyla komşu çadırlardan başlamak üzere tüm çadırlarda size tarif ettiğimiz uygulamaları beraberce yapmalısınız.