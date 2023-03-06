Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren organizasyonda milli sporcular, 2'şer altın ve gümüş ile toplam 10 madalya kazandı.

Başkent Sofya’daki turnuvada Türkiye'yi 12’si erkek 8’i kadın olmak üzere 20 sporcu temsil etti.

Organizasyonda madalya kazanan sporcular şunlar:

Altın: Deniz Dağdelen (54 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (58 kilo)

Gümüş: Merve Dinçel (49 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo)

Bronz: Rukiye Yıldırım (49 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Ferhat Can Kavurat (68 kilo), Muhammet Emin Yıldız (74 kilo), Hüseyin Kartal (80 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)."