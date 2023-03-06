Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'da düzenlenen organizasyonda Adem Asil, halkada 2. (15.033), yerde 4. (13.900), paralel barda 8. (14.066), barfikste 4. (13.766), İbrahim Çolak halkada 5. (14.700), Ferhat Arıcan paralel barda 3. (14.733) oldu.

Alet finallerinin ardından Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi.