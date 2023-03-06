Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi
Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası tamamlandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Katar'da düzenlenen organizasyonda Adem Asil, halkada 2. (15.033), yerde 4. (13.900), paralel barda 8. (14.066), barfikste 4. (13.766), İbrahim Çolak halkada 5. (14.700), Ferhat Arıcan paralel barda 3. (14.733) oldu.
Alet finallerinin ardından Doha Artistik Cimnastik Dünya Kupası sona erdi.
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