Gary Neville, Manchester United'in Premier Lig'de Liverpool karşısında aldığı 7-0'lık yenilgi sonrası sert konuştu.

"Bu bir hezimet. United hedefini, disiplinini, takım ruhunu kaybetmiş gibiydi. Oysa ilk 40 dakikada Anfield'da oynadıkları futbol fena sayılmazdı. Hatta golü atıp devreye galip girebilirlerdi. Ancak ikinci yarı tam bir rezalet izledik. Darmadağın oldular. Utanç verici anlar gördük."

Gary Neville özellikle Bruno Fernandes'e saha içinde sorumluluk almadığı için yüklendi.

Eleştirmeye kaptandan başlayacağım diyen Neville, "Çünkü sen bu takımın kaptanısın. Utanılacak bir performans sergiledin. İkinci yarıda korkunçtun." ifadelerini kullandı.

Savunma dörtlüsünün yaptığı hataların skoru belirlediğini vurgulayan efsane isim, "Bunun bir daha görmeyeceğimiz bir sonuç olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

1992- 2011 yıllarında Manchester United forması giyen Gary Neville, Old Trafford ekibinde 2 Şampiyonlar Ligi Kupası ve 7 Premier Lig Şampiyonluğu başta olmak üzere 19 kupa kazandı.