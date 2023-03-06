Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Atina'daki organizasyonda Türkiye'den 5 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda mücadele eden milli sporculardan Nisanur Erbil 56'ncı, Deniz Selin Ünlüdağ 70'inci, Iryna Shchukla 118'inci, Nil Güngör 121'inci, Begüm Alkaya ise 159'uncu oldu.

Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla'nın yer aldığı milli takım da turnuvayı 15’inci tamamladı.