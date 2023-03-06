Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki tenisçinin, 8 Mart'ta başlayacak Indian Wells'ten çekildiği duyuruldu.

ABD basınındaki bilgilere göre Sırp raketin çekilme gerekçesi, ABD'ye giriş yapabilmesi için gereken COVID-19 aşısını yaptırmamış olması gösterildi.