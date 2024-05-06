Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 06.05.2024 11:52

Öğrenciler derse girmeden okul bahçesinde egzersiz yapıyor

Tekirdağ'daki okullarda "Önce egzersiz, sonra dersimiz" sloganıyla düzenlenen fiziksel aktivite etkinlikleriyle öğrencilerin derse ilgisi sporla artıyor.

Öğrenciler derse girmeden okul bahçesinde egzersiz yapıyor
[Fotograf: AA]

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen program kapsamında Tekirdağ'daki okullarda öğrenciler müzik eşliğinde fiziksel aktivite yaparak, ders başı yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu Ebru Esen, okullardaki egzersiz programını anlatmak amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Esen, Nurettin Ekmekçioğlu İlkokulu'ndaki etkinlikte yaptığı açıklamada, eğitim-öğretim yılı başından bu yana okullarda öğrencilere düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırıldığını söyledi.

Öğrenciler derse girmeden okul bahçesinde egzersiz yapıyor

Öğrencilerin etkinlikte hem spor yapıp hem eğlendiğini, derslerine de motive olduklarını ifade eden Esen, "Öğrencilerimizin her sabah fiziksel aktiviteler ile güne enerjik ve mutlu başlamalarını sağlamayı, onları öğrenmeye hazır hale getirmeyi, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumlu yönde etkilemeyi ve sporu sevdirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak istediklerini aktaran Esen, tüm okullarda öğrencilerin güne neşeli, dinç ve zinde başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

Öğrenciler derse girmeden okul bahçesinde egzersiz yapıyor

Esen, fiziksel aktivitelerle öğrencilerin derslere olan ilgilerinin arttığını belirterek, "Öğrencilerin ruhsal açıdan eğitim öğretime başlarken motivasyonlarının artması ve öğrenmeye hazır hale gelmeleri akademik başarılarının da artmasına yardımcı olacak. Toplumda spor ve egzersizin önemi hakkında farkındalık oluşturularak ailelerin de bilinçlendirilmesini hedefliyoruz." dedi.

Öğrencilerden İremsu Bal, sağlıklı olabilmek adına sporun önemli olduğunu bildiğini ifade etti.

Öğrenci Bahar Ertuğ ise öğretmenleriyle birlikte spor yaparken oldukça eğlendiklerini ve derslerinin çok keyifli geçtiğini kaydetti.​​​​​​​

ETİKETLER
Tekirdağ Milli Eğitim Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Tekin: Bağımlılıkların bir afet olarak tanımlanması gerekiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:48
Türkiye'de 'difteri, çocuk felci ve yenidoğan tetanozu' görülmüyor
13:48
Gaziantep'te beton mikseri yolcu minibüsüne çarptı: 8 ölü
13:38
Yunus Emre'nin mezarı ve külliyesi FPV dronla görüntülendi
13:27
Sivas'ta 3 metre 80 santimetre uzunluğunda ekmek yapıldı
13:25
Yozgat'ta depremde evi hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştiriliyor
13:14
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
İsrail ordusunun açıklamasının ardından Refah'ın doğusundaki Filistinliler göç etmeye başladı
FOTO FOKUS
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
Bozuk para yutan çocuk Heimlich manevrası ile kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ