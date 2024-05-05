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Eğitim
AA 05.05.2024 13:48

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/1) yapıldı. Sonuçlar 30 Mayıs'ta açıklanacak.

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı yapıldı

17 il, 18 sınav merkezinde 31 bin 362 adayın katılımıyla yapılan 2024-İSG/1 için 88 bina ve bin 143 salon kullanıldı.

Sınavda, emniyet görevlisi dahil 4 bin 205 personel görev aldı.

Öte yandan, ÖSYM, sınava başvuran adaylar için temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açtı.

Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u ise ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.

İSG/1 sonuçları, 30 Mayıs'ta açıklanacak.

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