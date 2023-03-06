Spor Toto Süper Lig'de bir transfer dönemi daha geride kaldı. Bu döneme Galatasaray'ın Roma'dan transferi Zaniolo damga vurdu.

İtalyan yıldız, 15 milyon euroluk bedelle kış transfer döneminin zirvesine oturdu. Ayrıca Süper Lig tarihinde ikinci sıraya yerleşti.

Süper Lig tarihinde birçok yıldız iz bıraktı. Bu oyunculardan Mario Jardel'in ayrı bir yeri var. Galatasaray, sambacı yıldız için Porto'ya tam 17 milyon euro ödemişti.

En pahalı transferler listesinin 3. sırasında ise İspanyol Daniel Guiza bulunuyor. Dönemin İspanya gol kralı için Fenerbahçe'nin kasasından 14 milyon euro çıkmıştı.

Listenin 4. sırasını 13 milyon euro ile 3 oyuncu paylaşıyor Mbaye Diagne, Emenike ve Bruma.