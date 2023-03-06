Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 12:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 25. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:
7 Mart Salı:
17.00 Pendikspor-Tuzlaspor: Ozan Ergün
20.00 Altınordu-Göztepe: Adnan Deniz Kayatepe
8 Mart Çarşamba:
14.30 Manisa FK-Bodrumspor: Erdem Mertoğlu
14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü: Yunus Dursun
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Mehmet Türkmen
9 Mart Perşembe:
14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor: Burak Olcar
20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor: Alper Akarsu
Etiketler: TFF 1. Lig
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