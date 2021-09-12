Milli judocular Özlem Yıldız, Hasret Bozkurt, Habibe Afyonlu, Hilal Öztürk, Ömer Kemal Aydın, Umalt Demirel, Ahmet Çuhadar, İbrahim Halil Özmen'den oluşan karma takım ilk turda Macaristan'a 4-1 üstünlük sağlayarak, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Almanya'yı 4-2 ile geçen milliler, yarı finalde Rusya ile karşılaştı.

Rusya ile 3-3 berabere kalan milliler, altın skor müsabakasında Hasret Bozkurt'un rakibini yenmesi sonucu finale çıktı.

Finalde Fransa ile karşılaşan ve rakibine 4-0 yenilen karma takımı, Avrupa ikincisi oldu.