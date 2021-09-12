Heyetin Başkanlığını AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı'nın yaptığı, AK Parti'den Bayram Özçelik, Mustafa Açıkgöz, İsmail Kaşdemir, Fehmi Küpçü, Sait Kirazoğlu, Baki Ersoy, Ahmet Salih Dal, Abdullah Öztürk, Cengiz Demirkaya, Osman Ören, Zekeriya Aslan, Fahrettin Poyraz, Necdet Budak, D. Ali Sarıkaya, Oktay Çanak, Didem Hastürk ve CHP’den Ahmet Kaya'nın yer aldığı TBMM Futbol Takımı, finalde İtalya Parlamentosu Futbol Takımı ile oynadığı maçı uzatmalarda penaltından kaybederek dördüncülüğü elde etti.

[Fotoğraf: AA]

TBMM Spor Kulübü Derneği Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Adem Tatlı, güzel hazırlanmış bir turnuva olduğu belirtti.

"Dostluk kazandı. Burada parlamentolar bir araya geldi. Milletvekilleri kaynaştı. Parlamenter diplomasisini geliştirdik. Tabi bunun yanında toplantılarda yaptık, sadece futbol maçı değildi."

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da final maçını tribünden izledi.