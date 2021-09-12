Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacakları maç için Trabzon'a gelen Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Trabzon Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Fatih Terim desteğiyle yeni bir takım kurulduğunu belirten Elmas, takımın yanında olmak için Trabzon'a geldiğini belirtti.

Elmas, milli takımda Şenol Güneş'in gitmesinin ardından Fatih Terim'e teklif gelmesi durumunda düşüncesi sorulan soruya yanıt verdi.

"Bizim düşüncemiz burada çok net. Zaten uzun vadeli bir plan yaptık hocamızla beraber. Galatasaray'ın geleceğine etki edecek bir takım kuruyoruz. Dolayısıyla böyle bir şeye asla taraf olmayız ve izin vermeyiz. Hocamızın da böyle bir teklifi kabul edeceğini zannetmiyorum."

"Davamızı hukuk yoluyla, adalete güvenerek takip etmeye devam edeceğiz"

Elmas, cezalı olması dolayısıyla maçı seyredemeyecek olması sorulan soruya cevap verdi.

"Bununla ilgili gerekli yorumları yaptık. Artık konu hukuka yansıdı. Gerekli suç duyurularını yaptık. Davamızı hukuk yoluyla, adalete güvenerek takip etmeye devam edeceğiz. Cezalı olsak da bu bizim takımımızın yanında olmamızı engellemeyecek. Bundan sonra da cezamız sürecinde deplasmanlarda takımızın yanında olmaya devam edeceğim. Umarız Türk futbolu arzu ettiğimiz gibi her şeye herkese eşit mesafede adil ve dürüst yönetim şartlarına kısa zamanda kavuşur. Bunun için de Galatasaray olarak mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."

"Türk futboluna yakışan bir mücadele olur"

Elmas, Trabzon'un Galatasaray'la iyi ilişkileri olan bir şehir olduğunu aktardı.

"Bunu zaman zaman farklı şekillerde bozmaya çalışanlar oldu ama biz Galatasaray olarak Trabzonspor'la beraber oturup maç seyretmişliğimiz de var. Dolayısıyla dostluğumuz bizim dönemimizde tekrar eskisi gibi güzel bir dostluğa çevirip dostlukla beraber yürümek istiyoruz. Sayın Ahmet Ağaoğlu ile de çok yakın güzel ilişkilerimiz var. Umarım iki takıma Türk futboluna yakışan bir mücadele olur. Bu arada Ağaoğlu'nun kızı bir trafik kazası geçirdi. Kendisini aradım ona da Trabzon camiasına da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."