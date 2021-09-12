Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş Şehmus Hazer transferinde Fenerbahçe ile anlaştı
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Beşiktaş Kulübü, basketbol takımı oyuncularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Kulübü ile anlaştıklarını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Icrypex Takımımızın sporcularından Şehmus Hazer'in transferi konusunda Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Şehmus Hazer'e kulübümüze hizmetleri nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Şehmus Hazer’in Transferi Hakkında Açıklamahttps://t.co/JY8hBzbEBk— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) September 12, 2021
Etiketler: Beşiktaş Fenerbahçe Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz