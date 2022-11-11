Atletizmde "100. Yıl Cumhuriyet Sezonu 2023" faaliyet takvimi onaylandı
Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) 100. Yıl Cumhuriyet Sezonu 2023 faaliyet takvimi onaylandı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına denk gelen 2023 TAF Faaliyet takvimi onaylandı." ifadelerine yer verildi.
Faaliyet programına göre, Okullar Kros Grup Yarışmaları'yla 5 Ocak Perşembe günü başlayacak yarışma sezonu, 27 Aralık Çarşamba günü koşulacak 88. Büyük Atatürk Koşusuyla sona erecek.
Türkiye'nin sezonda ev sahipliği yapacağı uluslararası organizasyonlar şöyle:
11 Şubat: Balkan Salon şampiyonası (İstanbul)
12 Şubat: Ruhi Sarıalp Salon Atmalar Kupası (İstanbul)
25 Şubat: Uluslararası Yürüyüş Yarışması (Antalya)
2-5 Mart: Avrupa Salon Şampiyonası (İstanbul)
9 Nisan: Balkan Yürüyüş Şampiyonası (Kırklareli)
15 Nisan: Uluslararası Atmalar Kupa Yarışması (Antalya)
30 Nisan: N Kolay İstanbul Yarı Maratonu (İstanbul)
10-11 Haziran: Balkan Relay Kupası (Erzurum)
10-11 Haziran: 8. Uluslararası Bayrak-Sprint Kupası (Erzurum)
19-25 Haziran: ISF Dünya Okullar Atletizm Şampiyonası (Trabzon)
5 Kasım: N Kolay İstanbul Maratonu (İstanbul)
Uluslararası organizasyonlar
Atletizm sezonunda öne çıkan uluslararası şampiyonalar şunlar:
5 Şubat: Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışması (İspanya)
18 Şubat: Dünya Kros Şampiyonası (Avusturalya)
11-12 Mart: Avrupa Atmalar Kupası (Portekiz)
21 Mayıs: Avrupa Takımlar Yürüyüş Şampiyonası (Çekya)
3 Haziran: Avrupa 10.000m Kupası (Fransa)
20-25 Haziran: Avrupa Takımlar Şampiyonası (Polonya)
28 Temmuz-8 Ağustos: Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası (Çin)
19-27 Ağustos: Dünya Atletizm Şampiyonası (Macaristan)
30 Eylül-1Ekim: Dünya Yol Koşuları Şampiyonası (Letonya)
- 16:45
- 16:45
- 16:35
- 16:33
- 16:29