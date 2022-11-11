Türkiye Atletizm Federasyonu Bölge Koordinatörü ve İl Temsilcisi Kemal Koyuncu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafında düzenlenen koşu öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Atatürk'ü Anma Koşusu'nda 6 kategoride 100'ü aşkın sporcuyla il seçmesi yaptıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Koyuncu, Kayseri'nin atletizmde çok ileri noktada olduğunu belirtti.

"Ulusal ve uluslararası alanda başarılı çok sporcumuz var. Biz de yeni sporcuları bulma anlamında bu yarışmayı çok fazla önemsiyoruz. İnşallah burada seçmiş olduğumuz sporcular ileride dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda ilimizi, ülkemizi temsil eder."

[Fotoğraf: AA]

Yarışmaya katılan Şehit Ali Örnek Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Yiğit Karaaslan ise Atatürk'ün her zaman kalplerinde olduğunu ve yarışı kazanmak istediğini dile getirdi. Osman Ulubaş Ortakolu 5. sınıf öğrencisi Emirhan Barbaros da yarışmayı birinci tamamlaması halinde çok mutlu olacağını kaydetti.

Sporcular, "Küçük Kızlar", "Küçük Erkekler", "Yıldız Kızlar", "Yıldız Erkekler", "Genç Kızlar" ve "Genç Erkekler" kategorilerinde yarıştı.

"Küçük Kızlar" kategorisinde Hediye Nur Tekkaş, "Küçük Erkekler"de Erkan Bulgur, "Yıldız Kızlar"da Fatma Demir, "Yıldız Erkekler"de Yiğit Ormancı, "Genç Kızlar"da Ebrar Nisa Balkaya ve "Genç Erkekler"de Halil İbrahim Arslan birinciliği elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan, yarışmada dereceye giremeyen ve yorulan bazı öğrenciler bitiş çizgisinin ardından gözyaşı dökerken, bazı sporcular da sakatlık nedeniyle yarışmayı yarım bırakmak zorunda kaldı.