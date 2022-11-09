Türkiye Atletizm Federasyonunun Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği 10 Kasım'ın 84'üncü yıl dönümünde düzenlediği organizasyon, Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Koşular öncesinde saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.

MEB okulları ile 2009 doğumlu lise ve dengi okullarda öğrenim görenlerin katılabileceği yarışmalarda küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışlar olacak.

Kategorilerinde dereceye girenlere madalya, kupa ve para ödülleri verilecek.