Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılan Azmaiparashvili, mükemmel bir organizasyona tanıklık ettiklerini söyledi.

Azmaiparashvili, binlerce çocuğun satranç oynadığı, onların yürümelerini, düşünmelerini sağlayan bir ortam olduğunu vurguladı.

"Bu koşulları sağlarken geleceğimizi, çocuklarımızı düşünüyorlar. Satranç kariyerim boyunca herhangi bir organizatörün, sadece Avrupa'da değil, dünya çapında da böyle mükemmel koşullar sağladığını hatırlamıyorum."

Türkiye Satranç Federasyonunun son on yıldır nasıl çalıştığını herkesin bildiğini anlatan Azmaiparashvili, Avrupa'da ve dünyada bu branşın faydası için çaba harcandığını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Azmaiparashvili, son yıllarda satrancın tüm dünyada büyük rekabetin olduğu yoğun bir spor haline geldiğini belirtti.

"Türkiye organizasyon anlamında lider bir ülkedir ve umuyorum ki Türk satrancı gelecekte de dünyayı domine edecektir. Türkiye, satranç organizasyonlarında çok başarılı. 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası kusursuz büyük bir organizasyon."

"Türk satrancı yükselişini sürdürüyor"

Azmaiparashvili, satrancın bazen yükselişte, bazen düşüşte olabildiğini vurguladı.

"Gerçek şudur ki satranç dinamik bir yapıdadır, inip çıkar. İnanıyorum ki şu anda Türk satrancı yükselişini sürdürüyor. Çünkü özellikle genç satranççıların elde ettiği sonuçlara bakarsanız, Nahçıvan'da 16 Yaş Altı Olimpiyatları'nda Türk takımının etkileyici bir zafer elde ettiğini de görebilirsiniz. Türk satrancının başarı grafiğinin yükseldiğini görüyorsunuz. Çocukların bunu yaptığını görmek çok önemli."

[Fotoğraf: AA]

Rodos'ta 20-30 Nisan'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası'na 32 sporcuyla katılan Türkiye'nin 16 madalya kazandığını ve şampiyon olduğunu hatırlatan Azmaiparashvili, Gürcistan'da düzenlenen 2022 Dünya Alt Yaş Grupları Şampiyonası'nda Türk sporcu Senem Gül Başsarı'ın dünya ikinciliği elde ettiğini dile getirdi.

Azmaiparashvili, Türkiye Satranç Federasyonun devletin de desteğiyle güzel işler başardığını vurguladı.

"Bu bakımdan Türkiye'nin satrançta çok iyi durumda olduğunu, çocuklarınızın emin ellerde ve iyi bir eğitimle büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum."