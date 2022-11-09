Mersin'de 1-5 Kasım'da düzenlenen şampiyonada, röle sınıfı çeyrek final elemelerinde Hırvatistanlı rakipleriyle karşılaşan Mehmet Can ve Burak, parkurda 59 atışın 54'ünde isabet buldu.

Müsabakayı 54-51 önde tamamlayan milli bocceciler, hem yarı finale yükseldi hem de büyüklerde kendilerine ait Türkiye rekorunu (59-52) geliştirdi.

Organizasyonun yarı finalinde İtalyan rakiplerine 57-52 mağlup olan ay yıldızlı sporcular, 2 takımdan oluşan üçüncüler arasına girerek bronz madalya kazandı.

Dünya üçüncülüğün gururu yaşayan Mehmet Can ve Burak, gelecek sezon için yeni hedeflere odaklandı.

[Fotoğraf: AA / Milli sporcu Mehmet Can]

Mehmet Can: Şampiyon olabileceğimize inanıyoruz

Mehmet Can Yakın, kariyerinin en verimli sezonunu yaşadığını söyledi. Mehmet Can, Dünya Şampiyonası'nı yeni bir ilke imza atarak tamamladıklarını vurguladı.

"Üç sene sonra yeniden bir ilki gerçekleştirdik. Yine rekor kırarak yarı finale kaldık ve İtalyanlara kaybettik. 3 sene önce de onlara karşı kaybetmiştik. Demek ki hala çalışmamız gereken konular var. Gerçekten iyi skorlar elde ettik. 3 yıl önce 52 olan Türkiye rekorumuzu geliştirdik. İyi bir performans sergiledik. Gönül isterdi ki final oynayalım. Dünya şampiyonalarında büyük erkeklerde 2 madalya var. Bunları sadece Burak'la biz aldık. Şu anda bunun gururunu yaşıyoruz."

Milli bocceci Mehmet Can, yeni hedefler için takım arkadaşı Burak'la kampa girerek 2023 hazırlıklarına erken başlayacaklarını aktardı.

Mehmet Can, artık Avrupa ve dünya şampiyonalarında final oynamak istediklerini belirtti.

"Rakiplerimize uzak değiliz. Aynı turları koşarak neredeyse aynı skorları elde ediyoruz. Günümüzü yakaladığımızda şampiyon olabileceğimize inanıyoruz. Umarım 2023 daha iyi olur. 2023'te hem basamak hem de röle de final hedefliyoruz. Burak'la artık yer oyunlarında da oynamak istiyoruz. Sadece koşturmalı değil, sakin oyunlarda da kendimizi göstermek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA / Milli bocceci Burak Altay]

Burak Altay: 2023'e daha iyi hazırlanacağız

Milli bocceci Burak Altay, madalya kazanmanın gururunu yaşadığını belirtti. Burak, Dünya şampiyonalarına kariyerlerinde iki kez katıldıklarını anımsattı.

"İkinci kez madalya kazandık. Mehmet Can'la iyi bir takımız. Birbirimizi tamamlıyoruz. Mutluyuz. Umarım ileride tekrar bu gururu yaşatırız. En son Çin'de 52 vurarak Türkiye rekorunu kırmıştık. Şimdi 54 vurarak bu rekoru geliştirdik. İleride daha da üstüne çıkacağımızı düşünüyorum. 2023'e daha iyi hazırlanacağız. Kamplara katılmayı düşünüyoruz. İleride Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Organizasyonlara birlikte hazırlanmak istiyoruz."