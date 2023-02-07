Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım." ifadelerini kullandı.