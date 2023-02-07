Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atakaş Hatayspor İstanbul'a geldi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Atakaş Hatayspor Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki bordo-beyazlı kafile, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Volkan Demirel, "Şu an bir şey söylemek istemiyorum ama iki üç güne detaylı konuşacağım." ifadelerini kullandı.
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