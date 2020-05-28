Haber Giriş: Kaynak: AA
Aston Villa'yı çalıştıran Dean Smith'in acı günü
[Fotoğraf: Reuters]
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın teknik direktörü Dean Smith'in babası Ron Smith, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Aston Villa Kulübü, Villa Park'ta uzun süre stat görevlisi olarak çalışan 79 yaşındaki Ron Smith'in Covid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Altı yıldır demans hastalığı yüzünden bakımevinde kalan Ron Smith'in dört hafta önce Covid-19'a yakalandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Sıradaki Haber
Beşiktaş Fuat Balkan'ı andı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz