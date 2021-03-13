Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve ligin iki sarı-kırmızılı ekibinin karşı karşıya geldiği müsabakada Galatasaray güldü. Bu karşılaşmadan önce çıktığı 2 maçtan sadece 1 puan alabilen İstanbul temsilcisi, Kayseri'de 3 puana uzanarak yara sardı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 44. dakikada Radamel Falcao ve 81 ve 89'da Henry Onyekuru'dan geldi. Bu sonuçla, Galatasaray ligde puanını 61'e yükseltirken Hes Kablo Kayserispor 31 puanda kaldı.

Taylan Antalyalı, Rize'ye karşı yok

Maçın 35. dakikasında sarı kart gören Taylan Antalyalı, cezalı duruma düştü. Genç oyuncu, 31. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.