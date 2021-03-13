Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Çaykur Rizespor 8 maç sonra kazandı
Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi, ligde 8 maçlık galibiyet özlemine son verdi.
Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor güldü.
Fernando Boldrin'in 71. dakikada kaydettiği golle galibiyete uzanan Karadeniz temsilcisi, ligdeki 8 maçlık "3 puan" hasretine yeni teknik direktörü Bülent Uygun yönetiminde son verdi.
Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligde puanını 31'e yükseltirken, Atakaş Hatayspor 46 puanda kaldı.
Etiketler: Çaykur Rizespor Hatayspor Süper Lig
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