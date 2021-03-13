Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:21Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya derbisi Alanyaspor'un
Süper Lig'in 30. haftasında Antalya derbisi heyecanı yaşandı. Alanyaspor'un, Antalyaspor'u ağırladığı maçı ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Bu sonuçla Antalyaspor'un ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Fraport-TAV Antalyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmayı 4-0 kazanan ev sahibi ekip, Antalyaspor'un ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.
Aytemiz Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 28. dakikada penaltıdan Babacar, 39'da Mustafa Pektemek, 83. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 90+5'te Ceyhun Gülselam kaydetti.
Bu sonuçla Alanyaspor 49 puana yükselirken, 13 maç sonra ilk mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 36 puanda kaldı.
Etiketler: Antalyaspor Alanyaspor Süper Lig
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