Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulaması devreye girdi.

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulama sezon sonuna kadar devam edecek ve 18 yaş üstündeki taraftarlar aşı olabilecek.