Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 18:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zenit'ten taraftarlarına ücretsiz koronavirüs aşısı
Rusya Premier Lig ekiplerinden Zenit, iç saha maçlarını izlemeye gelen taraftarlara ücretsiz koronavirüs aşısı yapmaya başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde bugün oynanan Akhmat Grozny karşılaşması ile birlikte aşı uygulaması devreye girdi.
Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının kullanıldığı uygulama sezon sonuna kadar devam edecek ve 18 yaş üstündeki taraftarlar aşı olabilecek.
Etiketler: Rusya Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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