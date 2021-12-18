Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 21:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Aslan 1 puanı son anlarda kaptı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların galibiyet özlemi 6 maça çıkarken, lider Trabzonspor ile puan farkı 18 oldu.
Nef Stadı'nda oynanan maçta kazanan çıkmadı. Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir karşısında ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmanın 88. dakikasında bulduğu gol sonrası sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.
Etiketler: Galatasaray Medipol Başakşehir Süper Lig
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