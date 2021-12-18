Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 19:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Türk derbisinde kazanan VakıfBank
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, finalde Imoco Volley'in rakibi olmak için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanan VakıfBank, adını finale yazdıran taraf oldu.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı.
VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, yarın oynanacak final maçında Imoco Volley'in rakibi olmak için kozlarını paylaştı.
TRT SPOR Yıldız'dan naklen voleybolseverlerle buluşan kritik karşılaşmada kazanan VakıfBank oldu.
Sarı siyahlılar yarın şampiyonluk için İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe Opet ise 3.'lük mücadelesinde Brezilya ekibi Minas ile kozlarını paylaşacak.
1. set sonucu: VakıfBank 25 - 19 Fenerbahçe Opet
2. set sonucu: VakıfBank 29 - 27 Fenerbahçe Opet
3. set sonucu: VakıfBank 25 - 23 Fenerbahçe Opet
Etiketler: Voleybol
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