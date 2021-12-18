Trabzonspor ilk yarıda bulduğu gollerle kazandı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ilk yarıda bulduğu 2 golle mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi.
Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-0'lık skorla Trabzonspor oldu.
Bordo mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Djaniny ve 38'de Andreas Cornelius kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 42'ye yükselten Trabzonspor, 17. haftayı en yakın takipçisi Konyaspor'un 11 puan önünde zirvede tamamladı.
Trabzon deplasmanından eli boş ayrılan Ömer Erdoğan'ın öğrencileri ise 29 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.
Önemli anlar: İlk yarı
15. dakikada Cornelius'un pasında Djaniny'nin ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.
20. dakikada Bakasetas'ın şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Hamsik'in yerden şutunda, kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.
GOL - 24. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Berat Özdemir'in pasında Cornelius, topu sol taraftaki Djaniny'nin önüne çıkardı. Ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Djaniny, çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0
33. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.
GOL - 38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Denswil'in soldan ortasında Cornelius, penaltı noktası civarından gelişine sert bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada sağdan yapılan ortada Muhammed Mert'in topuk pasında altı pas içinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu güçlükle çıkardı.
58. dakikada Popov'un soldan ortasında, Diouf'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
60. dakikada Muhammed Mert'in pasında ceza alanı sol çaprazında Diouf'un sert şutunda, top üsten auta gitti.
75. dakikada Cornelius'un pasında uygun durumdaki Siopis'in şutunda, kaleci Munir topa sahip oldu.
87. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Munir yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Munir topu kornere çeldi.
Karşılaşma Trabzonpor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Tarık Ongun, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil (Dk. 76 Trondsen), Berat Özdemir, Dorukhan Toköz (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Hamsik, Bakasetas (Dk. 63 Abdülkadir Ömür), Djaniny (Dk. 64 Siopis), Cornelius (Dk. 77 Koita)
Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Can Çamoğlu (Dk. 30 Sadık Baş), Falette, Adekugbe, Sackey, Riberio (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım), Burak Öksüz (Dk. 46 Popov), Saint-Louis (Dk. 46 El Kaabi), Lobjanidze (Dk. 46 Muhammed Mert), Diouf
Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 38 Cornelius (Trabzonspor)