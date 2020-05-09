Premier Lig'in Haziran'da başlayacağının açıklanmasına rağmen Birleşik Krallık'ta futbolun geleceğiyle ilgili endişeler devam ediyor.

Arsenal'in eski teknik direktörü Wenger, İngiltere'de sezon iptal edilse bile Liverpool'un şampiyonluğu hak ettiğini söyledi.

Fransız menajer, bir İngiliz televizyonuna röportaj verdi.

"Premier Lig'le ilgili ne karar verilirse verilsin, Liverpool herkes için bu sezonun şampiyonudur. En yakın rakibine 25 puan fark atarak harika bir performans gösterdiler. Jürgen Klopp, 30 yıldır şampiyonluk bekleyen bir kulüpte inanılmaz işler başardı."

29 haftası oynanan İngiltere Ligi'nde Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Jürgen Kloop'un takımı, iki galibiyet alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.