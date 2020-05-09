Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, Gaziantep’te geçirdiği karantina döneminde açıklamalarda bulundu.

"Gaziantep Futbol Kulübü'ne ve personele teşekkürler"

Milli oyuncu, karantina sürecini Gaziantep’te geçirdiğini belirtti.

"Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularıyla birlikte özel uçakla Paris’ten Gaziantep’e geldik. Birkaç gün sonra karantinadan çıkacağız. Süreç biraz zor geçti. Tek başına bir odada bekliyorsun. Sıkıcı bir durum ama az kaldı. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Burada personel bizimle çok ilgili ve alakalı. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Gaziantep FK da bize çok destek oldu onlara da çok teşekkür ederim."

"4 yıllık sözleşmem var, kulübümde mutluyum"

23 yaşındaki futbolcu, isminin İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılmasını yorumladı.

"Kulübümle 4 senelik bir sözleşmem var. Transfer için taliplerin olduğu da söyleniyor ama benim bir bilgim yok. Menajerim ve kulübüm bu konularla ilgili görüşüyor. Yeni sezon için hazırlanıyorum ve kulübümde mutluyum."

"EURO 2020’yi sabırsızlıkla bekliyorum"

Çelik, koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için sabırsızlandığını söyledi.

"EURO 2020’ye en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Milli takımımızı güzel bir turnuva bekliyor. İnşallah başarılı olacağız. EURO 2020’yi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Fransa Ligi'nin iptali doğru karardı"

Çelik, koronavirüs nedeniyle Fransa Ligi’nin iptalinin oyuncular açısından olumlu karşılandığını belirtti.

"Fransa Ligi’nin iptali doğru bir karardı. Bu şartlar altında oynamak doğru değil. Hastalık bittikten sonra futbola başlamanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Korkuyla oynamaktansa beklemeyi tercih ederim."

"Saha çalışmalarına başlamak istiyorum"

Çelik, karantina döneminden sonra sahada bireysel olarak çalışmalarına başlayacağını dile getirdi.

"Fransa’da sokağa çıkma yasağı vardı ve saha antrenmanları yapamadım. Kulübümüz yeni sezon için net bir tarih açıklamadı çünkü Fransa’daki net durum net değil."