TBF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Takımı oyuncusu ve personelinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi sunar; futbolcu ve personeline acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.