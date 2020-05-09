Haber Giriş: Kaynak: AA
Basketbol federasyonundan Beşiktaş mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
TBF'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Takımı oyuncusu ve personelinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne geçmiş olsun dileklerimizi sunar; futbolcu ve personeline acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Türkiye Basketbol FederasyonuSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 16:49
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