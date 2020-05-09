Bordo-mavililer günde çift antrenman yaparken günün ilk antrenmanında kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz katılmadı. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

N'diaye güç depoluyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada sol ayağından operasyon geçiren Badou Ndiaye güç depoluyor.

Kısa sürede eski gücüne kavuşması beklenen başaralı oyuncunun Süper Lig'in başlama ihtimali olan 12 Haziran'a kadar hazır hale geleceği belirtildi. Oyuncu önümüzdeki günlerde takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

[Fotoğraf: İHA]

Moraller yerinde

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını evlerinde sürdüren Trabzonspor'da, antrenmanların başlamasıyla birlikte oyuncuların da keyifleri yerine geldi.

Başta yönetim ve Teknik Direktör Hüseyin Çimşir, oyuncuların iyi koşullarda antrenman yapmaları için gerekli tüm alternatifleri düşünürken, bordo-mavili oyuncuların da yapılan çalışmalarda neşeli oldukları gözlendi.

Günde iki antrenman

Trabzonspor, Süper Lig'in başlama ihtimaline karşı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Süper Lig lideri geçtiğimiz günlerde gruplar halinde çalışmalarına başlarken, dün itibariyle hazırlıklarını takım halinde yaptığı çalışmalarda sürdürdü.

Bordo-mavililer öğlen saatlerinde tamamladığı antrenmanın ardından günün ikinci antrenmanını akşam üzeri yapacak.