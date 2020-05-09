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Pota ve filede gözler federasyonlarda
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen basketbol ve voleybol liglerinin devam edip etmeyeceği gelecek hafta belli olacak.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen basketbol ve voleybol liglerinin devam edip etmeyeceği gelecek hafta belli olacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, önümüzdeki hafta yapacağı yönetim kurulu toplantısının ardından kararı açıklayacak.
Gençlik Spor Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde olduklarını belirten federasyon yetkilileri, kulüplerle de bu süreçte sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.
Basketbol ve voleybol liglerinde son karşılaşmalar mart ayının üçüncü haftasında oynanan maçların ardından ertelenmişti.
Etiketler: koronavirüs salgını basketbol voleybolSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 16:24
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