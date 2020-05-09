Galatasaray, yeni sezonda yerli ve genç oyunculara yönelecek. Transferde Emre Kılınç, Mert Hakan, Erdoğan Yeşilyurt ve Oğulcan Çağlayan gibi isimlerle ilgilenen sarı kırmızılıların, 2 gurbetçi futbolcuyu da takibe aldığı öğrenildi.

Galatasaray'ın, Sassouolo forması giyen Mert Müldür ve bonservisi Köln'de olan Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi. Sezon sonunda Mariano'nun ayrılması ile boşalacak sağ bek mevkisi için arayışa giren sarı kırmızılıların, Sassouolo'dan Mert Müldür'ü kiralamak istediği kaydedildi.

Sağ bek, stoper ve orta saha pozisyonlarında oynayabilen 21 yaşındaki futbolcu, 2 kez A Milli takım formasını giydi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği bir diğer isim ise bonservisi Köln'de bulunan ve şu anda Almanya 2'nci Ligi ekibi Holstein Kiel'de forma giyen Salih Özcan.

Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında forma giyebilen 22 yaşındaki Salih Özcan, bu sezon 6 gol, 6 asistlik performansa imza attı. Galatasaray'ın 2021 yılına kadar Köln ile kontratı bulunan Salih Özcan'ı kadrosuna kiralık olarak katmak istediği belirtiliyor.