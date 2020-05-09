Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Posta Gazetesi'ne röportaj verdi.

"Futbol oynamazsak, bu işlerin içinden çıkmak mümkün görünmüyor. Oynamadan şampiyonu, hatta ondan ziyade düşecek takımları nasıl tespit edeceksiniz? Şampiyonluk mücadelesi de, düşme hattı da puan puana"

Nihat Özdemir, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluna alternatifli 10 senaryoyu ve tedbirleri aktardıklarını hatırlattı.

"Biz açıkladığımız takvimi uygulamakta kararlıyız. Bakanlıktan, Bilim Kurulu’ndan iyi haberler gelmezse, biz de gerekeni yaparız."

Özdemir, ülkede durumun iyiye gittiğine de dikkat çekti.

"Bakın daha 37 gün var. Her şey normal giderse neden futbol oynanmasın. Maçlar seyircisiz oynanacak. Ama baktık ki her şey iyi gitti durum elverirse seyircili de oynatabiliriz."